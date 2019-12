Communiqué de la Direction Générale de la Radio Algérienne

Communiqué

Après la journaliste de l’ENTV Nadjoua KRIKA c’est au tour aujourd’hui 10 décembre 2019 de notre correspondant permanent à Bruxelles Habib BENSAFI d’être agressé. Des individus dirigés par une personne identifiée par notre correspondant l’ont copieusement insulté et lui ont adressé les incivilités les plus ignobles à sa sortie du consulat d’Algérie à Bruxelles où il accomplissait son travail de journaliste en couverture de l’élection présidentielle auprès de la communauté algérienne établie en Belgique à l’instar des 15 envoyés spéciaux et correspondants permanents à l’étranger qui couvrent de la façon la plus professionnelle le déroulement du scrutin auprès de notre communauté algérienne établie à l’étranger.

La Radio Algérienne condamne avec la plus grande fermeté de tels agissements indignes émanant de personnes qui n’ont absolument rien à voir avec notre communauté établie à l’étranger dont l’esprit patriotique et le sens de l’intérêt général les amènent sans aucun doute possible à réprouver ces agissements contraires au bon usage de la liberté de conscience et ces atteintes à un des droits que nous confère la constitution, le droit fondamental de voter librement.