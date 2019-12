Bensalah examine avec Bedoui la situation socio économique et signe 5 décrets présidentiels portant ratification d'accords bilatéraux

Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu mardi, le Premier ministre, Noureddine Bedoui avec lequel il a passé en revue la situation socio économique du pays, indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.

"Dans le cadre du suivi des activités du Gouvernement, le chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, a reçu ce mardi 10 décembre 2019 le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui avec lequel il a examiné la situation politique à la veille de l'élection présidentielle et un rapport sur la situation socio-économique", lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, le Premier ministre a évoqué, a ce propos, les résultats du Conseil interministériel, tenu le 7 décembre 2019, consacrée à l'évaluation de la session du Hadj 2019 et à l'examen des préparatifs de la session du hadj 2020, mettant en avant les principaux axes abordés, notamment la gestion électronique de toutes les étapes du pèlerinage et l'organisation du tirage au sort, par anticipation et en une seule opération, pour deux sessions consécutives.

A cet égard, M. Bensalah a salué les efforts consentis pour promouvoir les prestations offertes à nos Hadji, exhortant le Gouvernement à œuvrer davantage en coordination avec tous les acteurs pour une prise en charge optimale lors de leur présence sur les Lieux Saints, ajoute le communiqué.

Le Premier ministre a évoqué, par ailleurs, les conclusions de la réunion du Conseil du Gouvernement du 04 décembre 2019 consacrée à l’approbation d'une série de textes juridiques relatifs aux secteurs de l'Intérieur, des Finances, des Affaires religieuses, de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des Sports, de l'Habitat, du Commerce, des Ressources en Eaux et de la Santé.

Soulignant "l'importance des procédures mises en place par l'Etat, notamment celles visant la rationalisation des dépenses publiques et la réduction du déficit de la balance des paiements ainsi que des grands investissements décidés par l'Etat pour améliorer le niveau de vie des citoyens à travers tout le territoire national, le Chef de l'Etat a mis en avant l'impératif d'œuvrer à l'amélioration de la qualité du service public, particulièrement dans les domaines prioritaires".

L'audience a été, en outre, l'occasion d'aborder les principales rencontres internationales de haut niveau auxquelles l'Algérie a pris part le mois courant", conclut le communiqué.

Bensalah signe 5 décrets présidentiels portant ratification d'accords bilatéraux

Par ailleurs, Abdelkader Bensalah, a signé mardi cinq décrets présidentiels portant ratification d'accords bilatéraux dans les domaines de la coopération et du commerce, conformément à l'article 91-9 de la Constitution, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le premier décret concerne l'accord cadre relatif à la coopération dans le domaine de la santé entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 10 mai 2016.

Le second décret porte sur l'avenant n 1 à l'accord cadre relatif à la coopération dans le domaine de la santé entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Cuba, signé à la Havane le 30 janvier 2018.

Le troisième décret est relatif à l'accord commercial entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, signé à Alger le 13 avril 2017.

Le quatrième décret a trait au protocole de coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Turquie sur la valorisation du patrimoine culturel commun, signé à Alger le 6 février 2018.

Le cinquième décret concerne le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie pour la coopération dans les domaines de l'élevage et de la pêche, signé à Alger le 13 avril 2017.

APS