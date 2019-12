Ligues 1 et 2 : la phase aller prendra fin le 21 décembre

La phase aller des championnats de Ligues 1 et 2 prendra fin le 21 décembre, a indiqué mercredi la Ligue de football professionnel (LFP).

Reportée à plusieurs reprises, la 14e journée des deux Ligues professionnelles se jouera finalement le lundi 16 décembre. Pour sa part, la 15e journée, signifiant la clôture de la première manche de la saison footballistique, est programmée pour le samedi 21 décembre.

Toutefois, le classement final de la première partie de l’exercice 2019-2020 ne sera pas connu à cette même date car les clubs engagés dans les différentes compétitions africaines, à savoir, la JS Kabylie, l’USM Alger et le Paradou AC n’auront pas encore joué tous leurs matchs retards.

Effectivement, alors que les autres pensionnaires de la L1 ont disputé 13 rencontres, la JSK n’a joué que 11 matchs, l’USMA 10 matchs et le PAC 9 matchs. C’est dire qu’un véritable marathon attend les trois représentants algériens afin de remettre les pendules à l’heure, pour ainsi dire, et cela sans compter leur prochaine sortie africaine attendue pour le 27, 28 et 29 décembre prochains.

Vers la reprogrammation des 32e de finale de Dame Coupe ?

De plus, cette nouvelle programmation des deux dernières journées de la phase aller risque également d’influer sur la programmation des 32e de finale de la Coupe d’Algérie, prévus du 21 au 23 décembre, et dont le tirage au sort a eu lieu mardi à Alger.

En effet, les 16 clubs de Ligue 1 et les 12 clubs de Ligue 2, concernés par les 32e de finale de Dame Coupe, ne vont très certainement pas jouer le samedi 21 décembre en championnat et enchainer deux jours plus tard avec l’épreuve populaire.