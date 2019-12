COP 25 : 73 pays s'engagent à présenter avant la fin 2020 des plans climatiques plus ambitieux

Soixante-treize (73) pays se sont engagés, jeudi, à présenter avant la fin 2020, des plans climatiques plus ambitieux afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, a indiqué la ministre de l'Environnement chilienne.

"En outre, 73 pays (pas forcément les mêmes), 14 régions, 398 villes et 786 entreprises ont promis d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

De plus en plus de dirigeants nous rejoignent pour montrer qu’augmenter l’ambition est à la fois nécessaire et possible", a déclaré Carolina Schmidt, en marge des travaux de la COP 25 devant prendre fin vendredi 13 décembre.

Le nombre de pays qui s'engagent en faveur du climat augmente ainsi "de cinq Etats de plus que la liste déjà annoncée lors du sommet pour le climat de l’ONU de septembre", a-t-elle ajouté.

Le cercle de réflexion américain, World Resources Institute, décompte de son côté 80 pays – dont certains, comme l’Afrique du Sud, ne sont pas dans la coalition chilienne mais ont tout de même pris des engagements –, qui représentent seulement 10,5 % des émissions mondiales de CO2.

Mercredi, de nombreux responsables onusiens ont appelé à l'action collective face à l'urgence climatique.

"Il est impératif que nous produisions maintenant des résultats substantiels.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent culminer rapidement et être immédiatement réduites de manière significative", a déclaré le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Tijjani Muhammad-Bande, dans un discours devant les participants de la COP25.