Le Comité international pour l'élimination de toutes formes de discrimination raciale examine la plainte de la Palestine contre Israël

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a salué la décision du Comité international pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans sa 100e session à Genève, d’examiner la plainte présentée par l'Etat de Palestine contre Israël, puissance occupante.

Selon l'agence palestinienne de presse, Wafa, l'Etat de Palestine a déposé cette plainte le 23 avril 2018 et en tant qu'Etat membre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale contre Israël, la puissance occupante, au Comité des Nations Unies, conformément à son obligation de protéger ses citoyens contre la discrimination, les pratiques et autres politiques qui violent les obligations des Etats membres de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le ministre des Affaires étrangères, Riyadh Al-Maliki a indiqué que l'Etat de Palestine exerçait ce droit à son statut juridique de membre de la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale, face à l'occupation raciale coloniale du territoire palestinien occupé en imposant un système de politiques racistes contre le peuple palestinien.

«L'Etat de Palestine est toujours sous le joug de cette occupation coloniale et, par conséquent, faire face à ces politiques et violations racistes répressives est une priorité de notre attachement aux principes du droit international», a-t-il déclaré.

M. Al-Maliki a assuré que «nous continuerons d’utiliser toutes les portes légales et diplomatiques pour exiger que la voix du droit du peuple palestinien à l’autodétermination soit entendue comme le reste des peuples du monde. Il s'agit d'un droit indivisible, inaliénable».

Dans cette plainte, l'Etat de Palestine porte son cas devant la communauté internationale, mettant le système de droit international à l'épreuve, soit il échoue, soit «la loi de la jungle» règne, soit la communauté internationale prouve son sérieux et son efficacité dans la protection du système international et des principes de la charte internationale pour instaurer la paix et la sécurité internationales, y compris l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

APS