Des souverains et chefs d'Etat félicitent le président élu Abdelmadjid Tebboune

Des souverains et chefs d'Etat, dont le Roi Salmane Ben Abdelaziz, ont félicité samedi le président élu, Abdelmadjid Tebboune, après sa victoire à l'élection présidentielle, qui s'est tenue jeudi dernier.

Le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud et le président tunisien Kaïs Saied ont présenté samedi leurs félicitations à Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle qui s'est déroulée jeudi dernier.

Dans son message de félicitations, le roi Salmane a exprimé à M. Tebboune "en son nom et au nom du peuple saoudien ses vœux de réussite dans l'accomplissement de ses missions présidentielles" et au "peuple algérien davantage de progrès et de prospérité".

Dans le même cadre, le Prince héritier, Mohammed Ben Salmane a félicité M. Tebboune, lui exprimant "ses sincères vœux de réussite" et "au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité".

Kaïs Saïed félicite le président Abdelmadjid Tebboune

Le président tunisien, Kaïs Saïed a félicité samedi M. Abdelmadjid Tebboune à l'issue de sa victoire à l'élection présidentielle tenue jeudi dernier.

Lors d'un entretien téléphonique, le président tunisien a exprimé à M. Tebboune ses vœux "de réussite", lui faisant part de sa volonté à réaliser "davantage de coopération entre la Tunisie et l'Algérie et l'ouverture de nouveaux horizons dans ce cadre afin de réaliser les aspirations des deux peuples frères et leur espoirs pour la construction d'un avenir commun".

Le président palestinien félicite le président de la République élu

Le président de la Palestine, Mahmoud Abbas a félicité samedi le président de la République élu, aspirant à œuvrer de concert avec lui pour le renforcement des liens de coopération et de fraternité entre les deux peuples et pays dans tous les domaines.

Dans son message de félicitations, M. Abbas a écrit "votre élection à la tête de la République algérienne prouve la confiance du peuple algérien frère en votre direction avisée dans cette étape importante de la progression de l'Algérie vers davantage de démocratie et vers la concrétisation des aspirations du peuple algérien frère", affirmant être confiant que "l'Algérie surmontera la situation actuelle vers plus de progrès et de prospérité".

Les souverains du Golfe arabe ont également envoyé des messages de félicitation au président élu Abdelmadjid Tebboune.

Le Roi d'El Bahreïn Hamed Ben Aissa Al Khalifa, a également adressé un message de "félicitations", rappelant les relations "fortes" qui lient les deux pays.

Des messages de félicitations ont été aussi envoyés par le Roi Abdallah II de Jordanie, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, le chef d'Etat émirati, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, son vice-président, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, et le Prince héritier d'Abou Dhabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan.