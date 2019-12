Lancement, bientôt, d’une Union maghrébine des ordres nationaux de comptabilité et d’audit

Les ordres nationaux de la comptabilité et d’audit dans les pays du Maghreb concluront, la semaine prochaine, en Tunisie, un mémorandum d’entente, en vue du lancement d’une Union Maghrébine des ordres nationaux de comptabilité et d’audit, à l’initiative de la Compagnie des Comptables de Tunisie.

S’inscrivant dans le cadre du renforcement de l’unité des pays du Maghreb, cette Union vise à unifier les corporations de la comptabilité et d’audit dans la région, à développer ce métier à l’échelle locale et internationale et à impulser l’échange des expériences et des expertises entre les professionnels de cette activité.

Prendront part à la cérémonie de signature du mémorandum d’entente, les représentants de la Compagnie des Comptables de Tunisie, les Ordre des experts-comptables de Tunisie, du Maroc, de l’Algérie et de la Mauritanie ainsi que la chambre Algérienne des commissaires aux comptes et le Syndicat des Comptables et des Auditeurs Libyens.

Une conférence de presse sera organisée le 18 décembre, à Tunis, pour annoncer la naissance de cette instance.

APS