Canoë Kayak - Championnat d’Afrique : l’Algérie termine deuxième derrière l’Egypte

La sélection nationale de canoë kayak a terminé sur la seconde marche du podium du championnat d’Afrique de la discipline qui ont pris fin samedi en Egypte.

Dans une compétition disputée dans le lac de la ville d’El Alamein El Djadida, les Egyptiens se sont distingués de fort belle manière en raflant 34 médailles (20 or, 9 argent, 5 bronze).

De leur côté, les Algériens ont réalisé une belle moisson de 27 breloques (8 or, 13 argent, 6 bronze), synonyme de seconde place, alors que la troisième place est revenue à la Tunisie et ses 21 médailles (5 or, 9 argent, 7 bronze).

Pour rappel, l’Algérie a pris également la seconde place du championnat arabe, disputé du 10 au 12 décembre dernier à El Alamein El Djadida.