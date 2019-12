Déchets ménagers : réception prochaine de 70 camions à bennes-tasseuses pour Alger

L'Etablissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères d'Alger (Netcom) réceptionnera, au cours des prochaines semaines, soixante-dix (70) camions à bennes-tasseuses de différents gabarits qui devront renforcer les capacités de l'entreprise en matière de collecte et de tri des déchets ménagers dans la capitale, a fait savoir samedi à Alger le directeur général de Netcom, Belalia Ahmed.

Dans une déclaration à l'APS, M. Belalia a indiqué que son entreprise réceptionnera progressivement, à compter de la semaine en cours et jusqu'à janvier 2020, soixante-dix (70) camions de différents gabarits.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures initiées par la wilaya visant à améliorer le cadre de vie du citoyen, et ce à travers l'acquisition de matériels de ramassage des déchets et d'autres équipements tels que les camions de récupération, de nettoiement des chaussées et des bennes de tri sélectif afin de renforcer les capacités de l'entreprise qui couvre 26 communes de la wilaya d'Alger (contre 31 autres communes relevant du territoire de compétence d'Extranet).

Dans le cadre du renouvellement de ses équipements, Netcom, poursuit le même responsable, a prévu une deuxième opération d'acquisition d'équipements modernes dédiés au ramassage et à la collecte des déchets ménagères et l'assainissement urbain.

Dix (10) parcs relevant de Netcom, répartis notamment à travers les communes de Bir Mourad Rais, Sidi M'hamed, Bouzareah et Bab El Oued seront équipés de matériels et de moyens modernes qui devront améliorer les performances de l'entreprise, a-t-il ajouté.

Précisant que l'acquisition de ces équipements sera financée par le budget de la wilaya, il a indiqué que l'enveloppe du premier programme d'équipement mis en œuvre cette année s'est élevé à 1 milliards 300 millions de DA.

Pour la réussite de l'opération de collecte des déchets, M. Belalia a appelé les citoyens à respecter les horaires de dépôt des ordures, à les mettre dans des sacs fermés et à les jeter dans les bacs à ordures.

Par ailleurs, il a rappelé que l'entreprise qui emploie près de 4.800 agents a opté pour une gestion technique plus efficace et plus moderne pour la collecte et le tri des déchets, à l'instar de l'utilisation de camions modernes et des balais mécaniques pour le nettoiement des rues et des quartiers.

Dans ce cadre, le responsable a évoqué les missions confiées à l'école d'hygiène de Bologhine, créée il y a 10 ans pour prendre en charge la formation et le recyclage des agents d'hygiène et perfectionner leur compétence professionnelle à travers l'apprentissage des techniques modernes en matière de collecte, de gestion et de tri des déchets outre les techniques de leur déversement dans les centres d'enfouissement technique (CET).