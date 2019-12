14e journée : l’USMA s’offre le leader et se donne de l’air

L’USM Alger s’est offerte un bon bol d’air frais en battant le CR Belouizdad (1-0), ce lundi à Alger, en match comptant pour la 14e journée du championnat national de Ligue 1. De leur côté, le MC Oran et la JS Saoura ont vécu une soirée cauchemardesque en s’inclinant dans leurs antres.

Très attendu par les férus des deux équipes, le derby USMA-CRB n’a pas été à la hauteur des attentes en terme de rendu footballistique. En effet, sur les 90 minutes du match, seul le but scoré de la tête par Meftah (78’) mérite d’être retenu.

Logé dans la seconde partie du tableau, l’USMA, qui compte 3 matchs de retard, se donne de l’air et s’installe dans le ventre mou du classement (10e – 17 pts). De son côté, le CRB est leader avec 28 points et devra se reprendre chez lui face au MC Oran pour s’assurer du titre honorifique de champion d’automne.

Le MCO et la JSS tombent à domicile

A l’Ouest du pays, c’est la douche froide pour le MC Oran et la JS Saoura. A l’occasion de deux derbies, le premier a été battu par l’ASO Chlef (1-2), alors que le second a connu le même sort face à l’USM Bel Abbès (0-1).

Au stade Ahmed Zabana, les Hamraoua ont débloqué la situation à la 40e minute par l’entremise de Mellal. Cependant, Djahel a répondu à son vis-à-vis du MCO en égalisant juste avant le retour aux vestiaires (45e+1). La pause citron terminée, les Chélifiens ont réussi à visiter la cage oranaise pour la seconde fois grâce à Hellal (46e).

Du côté de la Saoura, la JSS n’est plus cette citadelle imprenable. Hôtes d’une formation de l’USMBA qui revient bien, après un début de saison raté, les Bécharis sont tombés dans le piége tendu par les Scorpions. Au moment où les Sudistes avaient l’emprise totale sur la partie, les Belabessiens ont su profiter se montrer opportunistes en scorant à la 79e minute par Metref.

A la suite de ces résultats, ils sont désormais cinq équipes à se partager la 3e place avec 19 unités chacun. Le MCO et la JSS ont été rattrapés par le duo CS Constantine – ASM Ain M’lila, qui se sont neutralisés (0-0), et l’USM Bel Abbès.

C’est la crise au NAHD

Rien ne va plus au NA Hussein Dey. La descente aux enfers continue pour les Sang et Or qui viennent de chuter à domicile, pour la seconde fois de suite. Après le NC Magra, c’est au tour du Paradou AC de venir récolter trois précieux points au stade du 20 Août 1955 d’Alger, dans un derby algérois soldé sur le score de 3 buts à 1.

Bouzok a lancé les hostilités à la 20e minute, sur penalty, avant de voir le NAHD revenir dans le match grâce à Mouaki (37’). Les Académiciens ont ensuite repris l’avantage sur un second penalty, transformé par Zorgane (52’), avant de corser la mise par Kadri juste après l’heure de jeu (62’).

Lanterne rouge, le PAC (16e – 11 pts) réalise une superbe opération, alors que les banlieusards occupent désormais l’avant-dernière place (15e – 12 pts).

Dans les autres rencontres de cette avant dernière manche de la phase aller, le NC Magra s’est imposé face à l’US Biskra (1-0), alors que le CA Bordj Bou Arreridj et la JS Kabylie se sont neutralisés (1-1).

MCA-ESS reporté

Concernant la rencontre, MC Alger – ES Sétif, cette dernière a été reportée en raison de la participation du doyen au 8e de finale retour de la Coupe arabe des clubs prévu ce lundi soir (20h00), à Blida, face aux Irakiens d'Al-Quwa Al-Jawiya.