France: nouvelle journée de grève à Paris

Une nouvelle journée de grève se poursuit lundi à Paris et en région Ile-de-France contre la réforme des retraites, causant d'énormes problèmes de transports pour ce début de semaine, ont rapporté les médias. Les grévistes de la SNCF et à la RATP sont toujours aussi nombreux.

En plus des transports publics toujours très perturbés et des embouteillages, il faudra compter avec des opérations escargot et des blocages des routiers, à l'appel de quatre syndicats, sur un mot d'ordre distinct réclamant de meilleures conditions de travail.

Le trafic ferroviaire sera perturbé avec un train à grande vitesse (TGV) sur 3 et quatre trains régionaux sur 10 en moyenne, la SNCF mettant surtout en garde pour mardi, "où le trafic sera plus réduit du fait de l'appel syndical à manifester".

A Paris et dans sa région, le métro restera "très perturbé" lundi avec 8 lignes fermées et la moitié des autobus le seront aussi.

Pour les fêtes de fin d'année, la SNCF prépare d'ores et déjà un "plan bis" en cas de prolongation de la grève des cheminots.

L'entreprise ferroviaire doit informer individuellement mardi les usagers sur le maintien ou l'annulation de leur train pour le premier week-end des vacances scolaires.

La RATP a annoncé la fermeture totale de plusieurs lignes. Dimanche, gouvernement et syndicats se sont renvoyé la responsabilité d'une éventuelle paralysie du pays pendant les fêtes de fin d'année. "Si le gouvernement retire son projet et (qu') on discute sérieusement sur comment améliorer le système (...) eh bien tout se passera bien. Sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi", a déclaré Philippe Martinez, le numéro 1 de la Confédération générale du travail (CGT) - syndicat majoritaire à la société des chemins de fer SNCF, à cinq jours du début des congés de fin d'année.