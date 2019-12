Coupe d’Algérie : nouvelle programmation des 32e de finale

Les 32e de finale de la Coupe d’Algérie, édition 2019-2020, auront lieu du 25 décembre 2019 au 04 janvier 2020, selon la nouvelle programmation annoncée ce lundi par la Fédération algérienne de football (FAF).

« En raison de la décision des pouvoirs publics de reporter toutes les activités et rencontres sportives durant la période des élections présidentielles, soit du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2019 conformément à un arrêté du Ministère de la jeunesse et des sports (MJS), la Commission de la Coupe d’Algérie de la Fédération algérienne de football (FAF) a revu la programmation des rencontres des 32èmes et des 16èmes de finale », indique la FAF sur son site.

Prévus initialement du 21 au 23 décembre, les 32e de finale de Dame Coupe se joueront finalement du 25 décembre 2019 au 04 janvier 2020.

Pour ce qui est des 16e de finale, les rencontres auront lieu le samedi 4 janvier 2020 sauf pour les clubs engagés en Ligue des champions d’Afrique, à savoir, la JS Kabylie, l’USM Alger car ces derniers feront leur entrée en lice dans l’épreuve populaire le même jour.

La nouvelle programmation s’étalera comme suit :

Mercredi 25 décembre 2019 : deux (02) rencontres

Jeudi 26 décembre 2019 : quatorze (14) rencontres

Samedi 28 décembre 2019 : quatorze (14) rencontres

Samedi 04 janvier 2020 : deux (02) rencontres

Samedi 04 janvier 2020 : 16èmes de finale sauf pour les matchs : ASAM - JSK et USMA - USMK

