Egypte : le siège du gouvernement sera déplacé vers la nouvelle capitale

Le président Abdel-Fattah Al-Sissi a annoncé, lundi, que le siège du gouvernement sera déplacé vers la nouvelle capitale administrative du pays, en 2020.

« Nous nous sommes assuré que toutes les technologies et applications d'IA soient intégrées au processus de numérisation de tous les services du gouvernement Egyptien », a-t-il déclaré lors d'un débat intitulé « Intelligence artificielle (IA) et humains : qui a le contrôle ? »

Ce débat avait durant la 3ème édition du Forum mondial de la jeunesse qui s'est ouvert, samedi, dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh.

L'Egypte construit actuellement une nouvelle capitale administrative couvrant une superficie de 714 km carrés, à environ 45 km à l'est du Caire, l’actuelle capitale.

Cette ville servira de nouveau foyer à la plupart des bâtiments du gouvernement, dont 29 ministères, le cabinet et le Parlement et disposera de 20 faubourgs résidentiels à même d'accueillir 6,5 millions de personnes, des hôtels de luxe, des centres commerciaux, des parcs et de nombreuses autres installations.

« Le recours aux IA offre une superbe opportunité de surmonter les erreurs humaines et de gagner du temps », a déclaré M. Al-Sissi, ajoutant que cela représentait également une opportunité de réduire la corruption.

« Je promets aux Egyptiens, aux pays Africains, et aux pays souhaitant se joindre à nous, que nous ouvrirons une nouvelle génération d'universités lors de l'année scolaire prochaine, avec toutes les sciences qui sont à la pointe des discussions », a-t-il déclaré.