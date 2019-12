BMS: Des pluies orageuses sur plusieurs wilayas du pays à partir de ce mercredi

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses avec des rafales de vent sous orages, affecteront plusieurs wilayas du pays à partir de ce mercredi, annonce l'Office nationale de météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Les pluies affecteront, dans un premier temps, les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia et le nord de Sétif, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm, et ce, jusqu'à ce mercredi à 21h00.

Elles atteindront, par la suite, les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Mila, Constantine, Guelma, Souk-Ahras, Oum-El-Bouaghi, Batna et Khenchela, où les quantités attendus seront entre 20 et 40mm, et ce de mercredi à 18h00 à jeudi à 6h00.

APS