Serment et prise de fonction jeudi : Tebboune inaugure une nouvelle ère politique du pays

L’Algérie ouvre ce jeudi 19 decembre 2019 avec une nouvelle ère à la faveur de l’investiture du nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui prête serment aujourd’hui.

La cérémonie d’investiture se déroule au Palais des nations et verra la participation des plus hautes autorités civiles et militaires du pays, des parlementaires et représentants du mouvement associatif ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Le Président Abdelmadjid Tebboune qui a remporté l’ élection avec un taux de 58,13%, inaugure son mandat juste après la prestation de serment, conformément à l’article 89 de la Constitution qui stipule que «le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment» et la passation de pouvoir.