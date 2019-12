Il inaugure une nouvelle ère politique pour l’Algérie : Le président Tebboune prête serment au palais des nations

Le président élu, Abdelmadjid Tebboune a prêté serment lors d’une cérémonie organisé jeudi 19 décembre 2019 à cet effet au palais des congrès.

La cérémonie d’investiture se déroule au Palais des nations en présence des plus hautes autorités civiles et militaires du pays, des parlementaires et représentants du mouvement associatif ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Le Président Abdelmadjid Tebboune qui a remporté l’élection avec un taux de 58,13%, inaugure son mandat juste après la prestation de serment, conformément à l’article 89 de la Constitution qui stipule que «le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation, dans la semaine qui suit son élection. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment» et la passation de pouvoir.

Le Président Abdelmadjid Tebboune décoré de l'ordre de mérite national du rang "Sadr"

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été décoréde l'ordre de mérite national du rang "Sadr" lors de la cérémonie de prestation de serment.

La distinction lui a été remise par le chef de l'Etat sortant, Abdelkader Bensalah. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment".

Le président Abdelmadjid Tebboune, et après avoir prêté serment, a prononcé un discours à la nation.

Tebboune se recueille à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli jeudi à Maquam El chahid (sanctuaire du Martyr) à Alger, à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale.

Après avoir salué un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.