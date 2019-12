Rugby – Africa Cup 2020 : coup d’envoi le 30 mai 2020

La phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2020) de rugby à 15 commencera le 20 mai 2020, a annoncé mardi la Fédération africaine de rugby (Rugby Afrique).

Le coup d’envoi de l’Africa Cup « new-look » sera donné le 30 mai 2020. Fini la Gold Cup, la Silver Cup et la Bronze Cup car Rugby Afrique a décidé de revoir totalement le système de sa compétition phare en unifiant les trois épreuves dans une seule qui sera animée par les 16 meilleures équipes du continent suivant le classement africain.

Versée dans le groupe C, l’Algérie en découdra avec l’Ouganda et le Sénégal. Pour leur première sortie, prévue le 06 juin 2020, les Lionceaux, vainqueurs de la Bronze Cup (2017) et de la Silver Cup (2018), iront défier le XV de l’Ouganda. Les Algériens recevront ensuite le Sénégal dans une rencontre programmée le 20 juin 2020.

Concernant les autres groupes, la poule A est constituée de la Namibie, de la Zambie et de Madagascar. La Poule B est formée du Kenya, du Maroc et de la Côte d’Ivoire, alors que le Groupe D est composé de la Tunisie, de la Zimbabwe et du Ghana.

Ainsi, la phase éliminatoire débutera le 30 mai et prendra fin le 4 juillet 2020. A l’issue de cette première partie, les premiers de chaque groupe se rencontreront en demi-finales du tournoi programmées le 29 juillet. De son côté, le nom du futur Roi de l’Afrique sera connu le 1 août date du déroulement de la finale et de la petite finale.

Programme de la phase de groupes :

30 mai 2020 :

Groupe A : Namibie – Zambie (en Namibie)

Groupe B : Kenya – Maroc (au Kenya)

6 juin 2020 :

Groupe C : Ouganda – Algérie (en Ouganda)

Groupe D : Tunisie – Zimbabwe (en Tunisie)

13 juin 2020 :

Groupe A : Zambie – Madagascar (en Zambie)

Groupe B : Maroc – Côte d’Ivoire (au Maroc)

20 juin 2020 :

Groupe C : Algérie – Sénégal (en Algérie)

Groupe D : Zimbabwe – Ghana (au Zimbabwe)

27 juin 2020 : Groupe B : Côte d’Ivoire - Kenya (en Côte d’Ivoire)

28 juin 2020 : Groupe A : Madagascar – Namibie (au Madagascar)

4 juillet 2020 :

Groupe C : Sénégal – Ouganda (au Sénégal)

Groupe D : Ghana – Tunisie (au Ghana)

29 juillet 2020 : Demi-finales

1er août 2020 : Finale et petite finale (3è place)