Vovinam Viet Vodao – Mondial 2019 (2e J) : l’Algérie rafle six médailles

La sélection algérienne de Vovinam Viet Vodao a engrangé six nouvelles médailles (3 or et 3 en bronze), lors de la deuxième journée de la 6e édition du championnat du monde, organisée du 16 au 22 décembre à Phnom Penh au Cambodge.

Les médailles d'or ont été décrochées par : le duo Mehdi Benzekhroufa et Seif Eddine Abidat au Song Qiam Do (technique) et Benhadj Djilali-Maghraoua Abdelhak au Bong Ho Qiam, alors que Seif Eddine Djamel a décroché l'or aux épreuves de combat (-90 kg).

Les médailles de bronze ont été l'œuvre de Hadjer Akraz (2 médailles) au Long Ho Qiam et au Song Dao Fap, alors que la 3e médaille de bronze à été décrochée par la sélection féminine.

A l'issue de la deuxième journée du rendez-vous mondial de Phnom Penh, le total de la récolte algérienne s'élève à 10 médailles (6 or et 4 en bronze).

Mercredi, la sélection algérienne de Vovinam Viet Vodao avait décroché quatre médailles (3 or et 1 en bronze).

Les trois médailles d'or ont été l'œuvre de Mohamed Khichane au Song Luyen Qiam (combat avec armes), Adel Timtouacine au Song Luyen (combat en duel sans armes) ainsi que Ayoub Singari aux épreuves de combat (-82 kg).

De son côté, la sélection féminine, composée de Hadjer Akraz, Sonia Bouhraoua et Kenza Boudjemaa, a pris la médaille de bronze aux épreuves techniques.

Dix-neuf (19) athlètes de la sélection algérienne de Vovinam Viet Vodao dont quatre filles prennent part à la 6è édition du championnat du monde au Cambodge, sous la houlette des entraîneurs Kamel Lounes, Boualem Keriati et Othmane Djelloudi.

APS