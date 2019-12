Bernaoui : « Toutes les équipes se valent au tournoi de qualification pour les JO»

Le sélectionneur national de volleyball, Krimo Bernaoui, a déclaré que toutes les équipes présentes au Caire (Egypte) pour disputer le tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 « se valent sur le niveau technique et tactique ».

« On va affronter toutes les équipes du moment que le tournoi se dispute sous forme de championnat. Notre premier adversaire sera l’Egypte qui est un gros morceau, car elle a de très bons joueurs. Je peux dire également que toutes les équipes se valent sur le niveau technique et tactique », a indiqué l’entraineur du Six national sur les ondes de la Chaîne 3.

Fraichement installé à la tête de la sélection nationale, à la place du Cubain Raul Diago Izquierdo, Bernaoui fera ses grands débuts lors du tournoi qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020 prévu du 06 au 12 janvier prochain dans la capitale égyptienne.

« L’équipe qui sera sereine le jour du match sortira victorieuse. Outre l’Egypte, la Tunisie et le Cameroun seront également des adversaires redoutables », a ajouté l’ancienne gloire du volleyball algérien.

Comme indique par le patron des Verts, cette compétition se jouera en cinq journées sous forme de championnat et dont le vainqueur aura le grand honneur et le privilège de représenter l’Afrique lors des 32es Jeux des JO prévus du 24 juillet au 9 août 2020 au Japon.

Selon le nouveau calendrier de la compétition, publié jeudi par la Confédération africaine de volleyball (CAVB), l’Algérie affrontera l’Egypte pour son premier match prévu le mardi 7 janvier à 19h00 (algériennes).

Exempte de la 2e journée, l’Algérie affrontera ensuite le Cameroun, la Tunisie et le Ghana.

Programme du tournoi de qualification olympique (heures algériennes) :

1re journée (7 janvier 2020) :

16h00 : Tunisie - Ghana

19h00 : Egypte - Algérie

Exempt : Cameroun

2e journée (8 janvier 2020) :

16h00 : Ghana - Egypte

19h00 : Cameroun - Tunisie

Exempt : Algérie

3e journée (9 janvier 2020) :

16h00 : Cameroun - Algérie

19h00 : Egypte - Tunisie

Exempt : Ghana

4e journée (10 janvier 2020) :

16h00 : Ghana - Cameroun

19h00 : Tunisie - Algérie

Exempt : Egypte

5e journée (11 janvier 2020) :

16h00 : Algérie - Ghana

19h00 : Cameroun - Egypte

Exempt : Tunisie