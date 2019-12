Le G5 Sahel revendique un « partenariat respectable » avec Paris

Le président Malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait savoir, samedi, que les pays du Sahel souhaitaient « un partenariat respectable et respectueux », avec Paris, avant un Sommet prévu le 13 janvier en France, consacré à la dégradation sécuritaire dans la région.

Par cette déclaration, le chef de l’Etat du Mali entendait répondre au président Emmanuel Macron lequel, avaient invité les pays du Sahel à cette rencontre, leur avait déclaré de clarifier leur position sur la présence militaire Française.

Cette annonce perçue comme une « convocation », voire une injonction, avait été mal ressentie par les populations et les médias Africains.

« Nous sommes dans une situation où la sécurité du monde entier est menacée. Dès lors, il est bon, il serait souhaitable en tout cas, que cela soit envisagé comme tel et avec beaucoup de considération et de respect de part et d'autre », a souligné le président Keïta, réclamant « un partenariat respectable et respectueux » de la part du gouvernement Français.

Il a précisé que les pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad) assisteraient au Sommet du 13 janvier, qui se tiendra à Pau (sud-ouest), pour faire passer leur message.