Sahara Occidental : les Sahraouis pour plus de visibilité de leur Etat dans les territoires libérés

Les congressistes prenant part aux travaux du 15ème Congrès du Front Polisario dans les territoires libérés ont plaidé, samedi, en faveur d’une consolidation plus « soutenue et plus visible » de l’Etat Sahraoui dans les territoires libérés.

Ils ont lancé un appel « clair et ferme » à la nouvelle direction appelée à être élue durant ce congrès, à déployer plus d’efforts dans l’exercice de la souveraineté de la République Arabe Sahraouie « sur les territoires libérés », a fait savoir le représentant du Polisario en France.

M. Oubi Bouchraya a expliqué que cet appel s’inscrit dans la même ligne que les communiqués du Front Polisario publié fin octobre, en réponse à la résolution du Conseil de sécurité.

Il a également signalé que l’esprit dominant le Congrès, pousse à prendre les armes « si nécessaire », au titre d’une lutte légitime « respectant la légalité et le droit international ».

Le responsable Sahraoui a également tenu à rappeler que les zones libérées comptent désormais des municipalités disposant de leurs propres structures, à l’exemple d'écoles et d'hôpitaux. «Toutes les conditions de vie normale sont réunies dans les zones libérées où la RASD exerce sa souveraineté », a-t-il souligné.

Les travaux du 15ème Congrès du Front Polisario doivent être sanctionnés, lundi, par l'adoption d'une déclaration politique, d’un programme d'action, ainsi que par l’élection d'une direction nationale, dont celle d’un nouveau Secrétaire général ayant qualité de président de la République Arabe Sahraouie.