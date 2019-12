Le président de la République inaugure la 28ème Foire de la production nationale

La 28ème Foire de la production Algérienne « FPA 2019 », a été inaugurée, dimanche, au Palais des expositions des Pins maritimes, par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, accompagné de membres du gouvernement et de représentants du corps diplomatique.

Cet évènement constitue la première sortie sur le terrain du président de la République, lequel a prêté serment jeudi.

Organisée sous la devise « Algérie : une économie diversifiée, innovante et compétitive », cette exposition commerciale regroupe 467 entreprises publiques et privées représentant divers secteurs d'activités, dont celles de l’énergie, du bâtiment et des travaux publics ainsi que de l’agroalimentaire et des services.

Les entreprises de l'industrie militaire et celles du montage et de la construction l'automobile sont présentes à cette manifestation pour la 4ème année consécutive.

Participent, par ailleurs, à cette foire une cinquantaine de 50 start-up, dont les entrepreneurs exposent les résultats de leurs expériences et leurs produits et services au sein du pavillon « Algeria Innov ».

Durant cette exposition seront, en outre, organisées plusieurs ateliers et conférences, lesquelles traiteront de thématiques relatives à l'activité de la production en général, à la numérisation, l'innovation, le défi de l'exportation et le financement des start-up.

L’organisation de cet évènement sera, par ailleurs, mis à profit par des organisations de la société civile et des acteurs économiques pour organiuser des activités de sensibilisation contre le gaspillage du pain, pour le remplacement des sacs en papier au lieu et place des contenants en plastique et l'utilisation des moyens de paiement électronique.