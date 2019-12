Super Division - 6e journée : le GSP et le WOB toujours invaincus

Le GS Pétroliers et le WO Boufarik ont confirmé leur suprématie sur le groupe A et B du championnat national de basketball, Super Division, en enchainant avec un nouveau succès à l’occasion de la 6e journée disputée le vendredi et samedi.

Après une trêve de plus d’un mois, la Super Division a repris ses droits le week-end dernier. Un retour à la compétition marqué par la domination du duo GS Pétroliers – WO Boufarik.

Sur un nuage après sa brillante qualification à la saison régulière de la Basketball Africa League (BAL), après avoir remporté la finale de la Division Ouest, le GSP a signé son retour dans la compétition nationale avec une nouvelle victoire obtenue aux dépens dans le derby algérois face au CRB Dar El Beida (95-76).

Toujours dans la poule A, les deux autres formations de la capitale, à savoir, le Rouiba CB et le TRA Draria ont renoué avec la victoire en disposant, respectivement, de l’ES Cherchell (53-69) et de l’OMS Miliana (51-46).

Pour sa part le NA Hussein Dey, autre équipe de l’Algérois, a dominé le CSMBB Ouargla (71-46).

Victoire XXL du WOB

Dans le groupe B, le WO Boufarik continue lui aussi à faire cavalier seul. Invaincu depuis l’entame de la saison, au même titre que le GSP, le WOB a littéralement explosé l’AB Skikda en s’imposant sur le score hallucinant de 111 à 53.

De son côté, le PS El Eulma, dauphin du WOB, a pris le meilleur sur l’IR Bordj Bou Arreridj (72-78), dans le derby des Hauts Plateaux.

A Staouéli, le derby NB Staouéli - USM Alger est revenu au NBS (69-64), alors que CSC Gué de Constantine a gagné face à l’O. Batna (75-56).

Concernant le match, ASS Oum Bouaghi - USM Blida, la partie a été arrêtée à 21 secondes de son terme en raison d’un envahissement de terrain au moment où le score était de 80 à 74 en faveur de l’ASSOB.

Groupe A : ES Cherchell - Rouiba CB 53 - 69 OS Bordj Bou Arréridj - US Sétif 65 - 43 TRA Draria - OMS Miliana 51 - 46 NA Hussein Dey - CSMBB Ouargla 71 - 46 GS Pétroliers - CRB Dar El Beïda 95 - 76 Classement : Pts J 1 GS Pétroliers 12 6 2 TRA Draria 11 6 3 Rouiba CB 11 6 4 CRB Dar El Beida 10 6 5 OMS Miliana 10 6 6 NA Hussein Dey 10 6 7 OSBB Arreridj 08 6 8 ES Cherchell 06 6 9 US Sétif 06 6 10 CSMBB Ouargla 06 6