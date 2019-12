Décès de Gaïd Salah : l'Algérie perd l'un de ses vaillants héros déclare le MDN

L'Algérie perd, avec le décès du moudjahid général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, l'un de ses "vaillants héros", qui est resté jusqu'à sa dernière heure "fidèle à son parcours riche en grands sacrifices", indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN).

"L'Algérie perd, en cette douloureuse circonstance, l'un de ses vaillants héros qui est resté jusqu'à sa dernière heure fidèle à son parcours riche en grands sacrifices qu'il n'a eu de cesse de consentir depuis son adhésion, dès son jeune âge, aux rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) au sein de laquelle il a gravi les échelons en tant que soldat, officier puis commandant moudjahid, loyal à sa patrie et à son peuple", note le MDN dans un message de condoléances.

"C'est là une douloureuse et tragique épreuve pour l’Algérie qui fait ses adieux en cette période -et subitement-, à un commandant militaire aux qualités de Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le moudjahid qui s'est montré fidèle au serment dans une conjoncture des plus difficiles que le pays a eu à traverser", ajoute la même source.

"Gratifié par Allah de sagesse, de clairvoyance, de pureté et de fidélité à l'Algérie et aux valeureux Chouhada, le défunt s'est attelé fidèlement à assurer un accompagnement national pour conduire l'Algérie à bon port, dans la sécurité et la stabilité", poursuit le MDN.

"En cette douloureuse circonstance, le MDN et l'ensemble de ses cadres et ses personnels de l'ANP, officiers, sous-officiers, djounoud et personnels civils assimilés, présentent leurs sincères condoléances et leur profonde compassion à tout le peuple algérien et à la famille du défunt, en priant Allah Le Tout-Puissant et Miséricordieux d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les saints".

Gaïd Salah est décédé lundi matin des suites d'un arrêt cardiaque.

APS