Sûreté de la wilaya d'Alger: un plan sécuritaire spécial vacances d'hiver

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont tracé un plan sécuritaire à travers ses 13 daïras, à l'occasion des vacances scolaires d'hiver 2019, pour assurer la sécurité des familles au niveau des espaces publics relevant de leur territoire de compétence, a indiqué, lundi, un communiqué de la cellule de communication de ce corps de sûreté.

Parmi les dispositions sécuritaires prises par les services de sûreté de la wilaya d'Alger, le renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des stations de transport urbain des voyageurs et des gares ferroviaires, de métro et de tramway, en sus de la gestion du trafic routier à travers les différentes voies et axes routiers, ajoute le communiqué.

Dans le but d'assurer aux familles les meilleures conditions pour passer de bonnes vacances, une large couverture sécuritaire a été assurée au niveau des places publiques et lieux de distraction et de loisirs très fréquentés par les familles durant les vacances, à l'instar de la promenade des Sablettes, le parc d'attraction de Ben Aknoun et le jardin d'essai d'El Hamma, précise la même source.

Les mêmes services ont lancé un appel à la prudence et au respect du code de la route à l'ensemble des conducteurs et usagers de la route, notamment en temps d'intempéries pour éviter d'éventuelles pertes humaines et matérielles, rappelant le numéro vert 15-48 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24h pour tout signalement.

