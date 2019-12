Six (6) morts et (5) cinq blessés dans un accident de la route à El Oued

Six (6) personnes ont trouvé la mort et cinq (5) autres ont été blésées suite à un accident de la circulation survenu vendredi après midi dans la wilaya d’El Oued , a-t-on appris des services da la protection civile (PC).

Le drame est survenu au niveau de la route nationale (RN-48 (A) reliant la commune de Réguiba (30 km nord du chef lieu de wilaya) et celle de Djamaa (wilaya d’El M’Gair), suite à une collision frontale entre un véhicule utilitaire et un camion léger, causant la mort sur place de six (6) personnes et des blessures à cinq (5) autres, a indiqué le directeur de la protection civile Ahmed Baouji .

Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Ben Amar Djilani de la ville d’El Oued, où ont été également évacués aux services des urgences les blessés, selon la même source.

Une enquête a été diligentée par les services de sécurités compétents pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.