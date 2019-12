Vietnam : prison à vie pour un ex-ministre accusé de corruption

Un ancien ministre chargé de l'Information et des Communications au Vietnam a été condamné samedi à la prison à vie pour avoir reçu 3,2 millions de dollars de pots-de-vin, a rapporté un média d'Etat, une affaire emblématique de la campagne anti-corruption menée par les autorités de ce pays contre des figures politiques.

Nguyen Bac Son, ministre de 2011 à 2016, risquait la peine de mort mais a remboursé l'argent vendredi.

Il était accusé au côté de son adjoint de l'époque Truong Minh Tuan d'avoir reçu ces pots-de-vin pour donner un feu vert à l'achat par la compagnie publique de télécommunications Mobifone d'une compagnie de télévision privée confrontée à des pertes, Audio Visual Global (AVG).

L'opération, finalement annulée, a fait perdre 300 millions de dollars à l'Etat.

Selon le quotidien vietnamien étatique Tuoi Tre, le procès des deux hommes, ex-membres du puissant comité central du parti communiste dont l'arrestation avait été annoncée en février dernier, s'est déroulé durant deux semaines à Hanoï pour s'achever samedi.

M. Son a été condamné à la prison à vie et M. Tuan, qui l'avait ensuite remplacé à son poste avant d'être renvoyé en juillet dernier, à 14 ans d'emprisonnement. "La conduite des accusés a suscité la réprobation de la société et provoqué des pertes particulièrement importantes pour l'Etat", selon le jugement cité par le journal.

Elle a "causé 300 millions de dollars de pertes aux caisses publiques" même si la transaction n'a pas été finalisée. M. Son a reconnu devant le tribunal avoir mal agi et imploré l'indulgence des juges et M Tuan s'est déclaré "honteux de ses fautes", a ajouté le journal.

Les deux hommes avaient reçu les pots-de-vin de Pham Nhat Vu, directeur d'AVG, lui-même condamné à trois ans de prison samedi. Son frère aîné, Pham Nhat Vuong, est l'homme le plus riche du pays, à la tête de Vingroup, le plus grand conglomérat vitenamien. Onze autres personnes également jugées dans le cadre de ce procès ont été condamnées à des peines comprises entre deux et 23 ans de prison.

L'affaire a captivé l'opinion, peu habituée à voir publiquement déchues des personnalités politiques aussi importantes.

Le pouvoir à parti unique multiplie les arrestations et condamnations depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 d'un nouvel exécutif conservateur.

Le Vietnam est l'une des nations les plus corrompues d'Asie. Selon le classement de Transparency International, le pays est au 117e rang sur 180 pays, derrière la Thaïlande et les Philippines, en matière de corruption.