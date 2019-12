Championnat arabe sur piste : l’Algérie glane 9 médailles lors de la 1ère journée

La sélection nationale a remporté neuf médailles (1 or, 7 argent, 1 bronze), lors de la première journée des championnats arabes de cyclisme sur piste, disputée soir vendredi au Caire (Egypte).

La médaille d'or a été l'œuvre de Youcef Boukhari dans l'épreuve de l'omnium juniors, tandis que les médailles d’argent ont été décrochées par Nour-Yasmine Bouzenzen (scratch et poursuite individuelle/ juniors filles) et Seddik Benganif (omnium juniors garçons).

Des médailles d'argent ont été également décrochées par les cyclistes Aicha Tihar, Racha Belkacem Benounane, Bouzenzen Yasmine et Lydia Kasmi (poursuite dames seniors), Ismail Lalouchi, Mohamed Bouzidi et El Khassib Sassane (vitesse olympique hommes seniors), Boukhari, Benganif, Hamza Amari et Ayoub Sahiri (course poursuite juniors garçons), Amari, Benganif et Boukhari en vitesse olympique juniors garçons.

La seule médaille de bronze a été décrochée par Racha Belkacem Benouanane sur le scratch dames.

La compétition se poursuivra ce samedi avec le déroulement de la seconde journée.

APS