Ligue des champions - Groupe C (3e J) : l’USMA piégée par Sundowns (0-1)

L’USM Alger a été battue par Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), 1 but à 0, ce samedi soir au stade Mustapha Tchaker (Blida), à l’occasion de 3e journée (groupe C) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique.

Après deux matchs nuls consécutives, enregistrés respectivement face aux Marocains du Widad Casablanca (1-1) et aux Angolais de Petro Athletico (1-1), les Rouge et Noir se devaient de réagir afin de se relancer. Toutefois, cette opportunité de se refaire une santé dans la poule C a été gâchée par une équipe de l’USMA qui n’a pas su faire preuve de réalisme.

En effet, dominer n’est pas gagner. Si les capés de Bilel Dziri ont dominé les débats en première période, ces derniers ont vendangé beaucoup d’occasions de scorer. Une stérilité offensive qui a été payée cash après une bourde monumentale de Mustapha Kheraoui à la 59e minute.

Pressé par Kenana, le défenseur usmiste a voulu passer le ballon à son gardien, toutefois, la passe de ce dernier a été trop molle et l’attaquant sud-africain ne s’est pas fait prier pour s’emparer de la balle, dribler Zemmamouche et aller tranquillement inscrire le but de la victoire pour la formation de la nation arc-en-ciel.

Cette contreperformance a couté la seconde place aux gars de Soustara (3e – 2 pts) car dans l’autre match le Widad a pris le meilleur sur Petro Athletico (4-1) et s’est hissé à la deuxième place (5 pts) du quatuor C.

Lors de la 4e journée programmée pour le dimanche 11 janvier prochain, les Usmistes se déplaceront en Afrique du Sud pour donner la réplique au Mamelodi Sundowns, alors que le Petro Atletico sera l’hôte du Widad Casablanca.

Second revers de suite pour la JSK

De son côté, la JS Kabylie a enregistré vendredi soir son second revers de suite dans cette compétition. L’autre représentant algérien s’est incliné face à l’autre formation marocaine du Raja Casablanca sur le score de deux buts à zéro en match comptant pour la 3e journée du groupe D.

Le point sur le groupe C :

# Equipes J G P N +/- Pts 1 Mamelodi Sundowns 3 2 0 1 + 4 7 2 Wydad Casablanca 3 1 0 2 + 3 5 3 USM Alger 3 0 0 2 - 1 2 4 Petro Atlético 3 0 2 1 - 6 1

