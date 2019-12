Coupe d’Algérie - 32es de finale : le MC Alger passe de justesse, le NC Magra éliminé

Le MC Alger a failli passer à la trappe dès son entrée en lice dans l’épreuve populaire. 8e fois vainqueur du trophée, le doyen a bataillé pour sortir la modeste formation de Ouled Magrane (2-1), alors que le NC Magra est le premier club de Ligue 1 à quitter prématurément la compétition, ce samedi à l’issue du déroulement de la seconde partie des 32es de finale.

Les joueurs du MCA ont véritablement donné des sueurs froides à leurs supporters. Face à Ouled Magrane, pensionnaire de l’Inter-Régions, les Vert et Rouge ont joué avec le feu en allant aux prolongations pour s’imposer de justesse sur le score de 2 buts à 1.

De son côté, le NC Magra est le premier club de l’élite à sortir de la compétition. Le nouveau promu en Ligue 1 a été éliminé par le CS Constantine (4-1). Quant aux autres locataires de la Ligue 1, ils ont passés avec succès le premier test à l’image du CR Belouizdad, tenant du trophée, vainqueur à l’extérieur face à l’IS Tighenif (0-2), équipe de l’Inter-Régions.

Les deux sensations du jour sont à mettre à l’actif du CR Village Moussa (DNA) et du SC Méchria (IR). Le premier a évincé le WA Tlemcen (2-0), équipe de Ligue 2, alors que le second a écarté l’OM Arzew (1-0), autre sociétaire de la L2.

Ces 32es de finale de Dame Coupe se poursuivront ce dimanche (14h00) avec le match NASR El-Fedjoudj - US Biskra, alors que les deux dernières empoignades sont programmées pour le dimanche 5 janvier et elles mettront aux prises l’AS Aïn M'lila à la JS Kabylie (14h00) et l’USM Alger à l’USM Khenchela (16h00).