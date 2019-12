Information officielle : les communiqués de la présidence de la République rendus publics via l'APS

La Direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République a indiqué samedi que "l'information officielle est rendue public à travers des communiqués de la Présidence de la République publiés par l'Agence Algérie presse service (APS) et que toute information rapportée en dehors de ce canal est à classer dans la case de la propagande et la désinformation".

Dans un communiqué parvenu à l'APS, "la Direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République informe l'ensemble de la presse, supports et plateformes de communication que l'information officielle est rendue public à travers des communiqués de la présidence de la République publiés par l'Agence Algérie presse service (APS) et que toute information rapportée en dehors de ce canal est à classer dans la case de la propagande et la désinformation." La Direction "affirme que les informations diffusées à travers tout média ou plateforme de communication au titre de scoop ou dans le but de faire accroire à l'opinion publique à une proximité de la source d'information sans respect des lois de la République et des règles de la déontologie exposeront leurs auteurs aux peines prévues par les lois de la République".

Elle rappelle que "le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, avait annoncé la tenue de rencontres périodiques avec la presse pour expliquer la situation générale, requérant la pondération et la sérénité, pour répondre à toutes les questions de la presse".

La Direction de la presse et de la communication annonce, dans ce sens,"l'accréditation prochaine de journalistes de différents médias pour la couverture des activités présidentielles, sans distinction ou exclusion aucune".

"La nouvelle République ne saurait être édifiée sans la concrétisation du principe de l'échelle des valeurs", conclut la même source.