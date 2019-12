Territoires occupés : 898 Palestiniens déplacés et 617 maisons démolies

Au total, 989 Palestiniens ont été contraints, durant l'année 2019, de fuir par suite de la démolition par les autorités d'occupation israéliennes, de 617 maisons en Cisjordanie occupée, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans les territoires palestiniens (OCHA).

Dans ce rapport, publié samedi et relayé par l'agence Palestinienne de presse Wafa, l'OCHA a indiqué que 29 maisons avaient été démolies dans les zones C et à El-Qods occupée, entre les 10 et 23 décembre, par les forces d'occupation, au prétexte qu'elles avaient été construites illégalement.

Durant l'une des opérations de démolition, signale le rapport, les forces d'occupation ont procédé à l'abattage de plus de 2.500 arbres à Naplouse, et que 80 agriculteurs ont été interdits de travailler leurs terres.

Dans la bande de Ghaza, le rapport a expliqué que les soldats d'occupation israéliens avaient blessé par des tirs 129 Palestiniens, dont 44 enfants, lors des grandes marches du retour, ainsi que 14 autres, dont trois enfants, en Cisjordanie occupée.