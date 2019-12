Tribunal de Sidi M'hamed: début du procès de l'homme d'affaires Issad Rebrab

Le procès de l'homme d'Affaires, Issad Rebrab, poursuivi avec deux autres accusés (personnes morales) pour "infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger", "faux et usage de faux" et "fausse déclaration douanière", a débuté, mardi, au tribunal de Sidi M'hamed (Alger).

Concernant les deux entreprises poursuivies dans cette affaire, il s'agit "d'Evcon", une filiale du groupe Cevital, propriété de l'homme d'affaires, et de l'établissement bancaire The Housing Bank for trade and finance (HBTF).

Au début du procès, les avocats ont demandé au tribunal de visionner la vidéo sur la machine de filtration et de purification d'eau, objet de la poursuite, une demande qui a été rejetée par le tribunal pour manque d'expertise en la matière.

Cependant, le tribunal a accepté d'écouter le témoignage du fabriquant de la machine en question, de nationalité autrichienne.

Par la suite, l'audience a été levée pour un bref moment, à l'effet d'examiner la liste des traducteurs, et ce en vue d'en désigner un pour auditionner le témoin autrichien.

Dès la reprise du procès, la parole a été donnée à Rebrab qui a nié tous les faits qui lui sont reprochés, refusant de reconnaitre "l'expertise réalisée sur les équipements importés de l'étranger et objet de la fausse déclaration douanière".

La juge a estimé que l'expertise avait démontré la véritable valeur de ces équipements qui est bien en deçà de celle mentionnée dans la déclaration (5.750.000 euros).

M. Rebrab a indiqué "avoir insisté sur le juge d'instructions pour effectuer une contre-expertise mais ce dernier a refusé".

Il a également nié l'accusation "d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger", affirmant que le groupe Cevital "est le plus grand importateur en Algérie en dehors du secteur des hydrocarbures, avec des recettes estimées à quelques dizaines de millions de dollars.

Il ne peut pas commettre une telle erreur".

