Lutte contre le gaspillage du pain : le ministère du Commerce dresse sa feuille de route

Le ministère du Commerce a élaboré une feuille de route relative aux actions de sensibilisation et d'information qui seront engagées durant 2020 pour lutter contre le gaspillage du pain.

Selon un communiqué du ministère publié mardi, ce projet vise à alerter le grand public sur le phénomène du gaspillage du pain et ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux ainsi que la vulgarisation des astuces anti-gaspillage (conservation du pain, l'utilisation des restes de pain..).

Cette campagne s'appuie sur des partenariats avec les associations professionnels (UGCA, ANCA, associations de boulangers..) et de consommateurs qui adopterons les mêmes messages et conseils destinés au public et un plan de communication incluant les prêches du vendredi, la distribution de dépliants, la pose d'affiches, la diffusion de messages SMS auprès des trois opérateurs de téléphonie mobile et de sports se sensibilisation à travers les médias, selon la communiqué.

Des expositions, des concours de dessein sur ce phénomène, des enquêtes relatives à cette thématiques seront aussi organisés durant cette campagne.

Sous le slogan "Je ne gaspille plus: rien ne se perd, tout se récupère", ce projet vise également de rendre visible la quantité de pain gaspillé en invitant les habitants d'un quartier populaire à déposer leur pain gaspillé pendant une semaine dans un endroit dédié à cet effet.

Des plats cuisinés à partir de pain récupéré seront proposés dans le cadre de cette campagne, afin de montrer concrètement comment réduire le gaspillage de cet aliment qui est "non seulement le produit le plus consommé en Algérie mais aussi le plus gaspillé", selon la même source.

La feuille de route du ministère propose par ailleurs de créer une journée nationale du pain qui aura pour objectif de faire découvrir le métier de boulanger et de mettre en exergue son rôle dans la lutte contre le gaspillage.

Il est recommandé, dans le même document, de distribuer le pain "à la demande" dans certaines collectivités (restaurants, cantines scolaires et universitaires, hôpitaux, centres de formation...) pour éviter le gaspillage.

Outre le ministère du Commerce, les départements ministériels chargés de ce projet sont ceux de la Santé, des Affaires religieuses, de la Communication, de la Culture, de l'Agriculture, de la Solidarité et de l'Environnement.

Une commission multisectorielle a été installée début novembre dernier afin de élaborer une feuille de route pour sensibiliser contre le gaspillage du pain.

Selon les déclarations du ministre du Commerce, Said Djellab, le gaspillage du pain a atteint des niveaux "choquants" avec 10 millions de baguettes gaspillées quotidiennement, soit un cinquième de la production journalière, ce qui représente près de 340 millions dollars par an.

