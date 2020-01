Le Directeur général de la Radio Algérienne annonce « la promotion des travailleurs » et salue l'instauration d'un « dialogue avec le partenaire social »

Le Directeur général de la Radio Algérienne, Djamel Senhadri, a annoncé, mardi, la mise en application, à partir du premier janvier du nouvel an 2020, de la décision de promotion de toutes les catégories de travailleurs, répondant aux exigences réglementaires, pour les années 2017, 2018 et 2019.

Cette décision est «l'aboutissement des réunions de dialogue social qui ont eu lieu les 30 et 31 décembre 2019, à l'initiative de la direction générale de la radio algérienne, avec la participation des secrétaires généraux des sections syndicales (syndicat des journalistes et syndicat des corps communs) ainsi que des représentants des travailleurs dans les commissions paritaires chargées de la promotion», explique la Direction générale de la Radio Algérienne dans un communiqué, publié à cet effet.

Dans un «objectif d’équité», M. Senhadri s’est engagé, également, à «régler, selon les normes applicables, les cas de ceux, parmi les travailleurs, qui n'avaient pas bénéficié d’une prise en charge effective de leurs dossiers».

Enfin, le Directeur général de la Radio Algérienne salue «le climat de confiance et de responsabilité qui a caractérisé ces réunions» et note, en même temps, que «le dialogue avec le partenaire social a été lancé». Il s'engage, également, à «travailler dans les limites des capacités disponibles à améliorer les conditions de travail, tout en sauvegardant l'intérêt de l’entreprise et la pérennité de son activité».