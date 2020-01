Ghardaïa : six tués, dont un bébé, dans un accident de la route

Six personnes, parmi lesquelles figure un bébé de deux années, ont été tuées et une autre blessée, dans un accident de la route survenu, ce mercredi, à l'Est de la ville de Ghardaïa, ont indiqué les services de la Protection civile.

Cette tragédie s'est produite sur le chemin de wilaya reliant Berriane à Guerrara, à une dizaine de kilomètres de la sortie de cette dernière agglomération, lorsqu'un véhicule léger est violemment entré en collision avec un camion circulant en sens inverse, qui l'a écrasé sous son poids.

Il a fallu à l'équipe de secours un matériel spécifique pour parvenir à désincarcérer les victimes du véhicule de tourisme transformé en un compact amas de ferraille

Les corps de ces derniers ont été trasnportés vers la morgue de l'hôpital de Guerrara et le blessé, le chauffeur de camion, vers le service des urgences de celui-ci.