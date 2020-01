La Mosquée d'Al Aqsa face à des intrusions répétées de colons israéliens

Quelque 29.610 colons israéliens ont investi, par la force, la Mosquée Al-Aqsa, en 2019, a indiqué le directeur général du département du Waqf, Azzam Khatib, précisant que tous les indicateurs laissent à penser à une hausse des violations contre ce lieu du culte Musulman.

Dans un communiqué, M. Khatib a indiqué que ces violations répétées et « sans précédent », encadrées de surcroit par les forces d'occupation et portant gravement atteinte au statut juridique d'Al-Aqsa, sont utilisés à fins électoralistes par des individus et des groupes inconscients des dangers de leurs provocations.

Celui-ci a également fait part de la détermination du Département du Waqf islamique à faire face à toutes les violations contre la Mosquée Al Aqsa, appelant le peuple Palestinien à resserrer les rangs pour faire face aux intentions malsaines à l'encontre de ce haut lieu de l'histoire de l'Islam.