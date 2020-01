EL-Oued : le prix Bosse d'Or décerné au critique Mohamed Salah Baouia

Le prix du meilleur auteur "la Bosse d'Or" de la bibliothèque principale publique de la wilaya d'El-Oued a été décerné cette année au Docteur et critique Mohamed Salah Baouia.

Cette distinction, décernée mardi au Docteur et critique Mohamed Salah Baouia, originaire d'El Meghaier et professeur au département de langue et littérature arabe à l'université Mohamed Essedik Ben Yahia (Jijel), vient en reconnaissance à la contribution de l’auteur à l’enrichissement de la bibliothèque algérienne avec trois œuvres (conférences en métrique, lectures critiques et Mohamed Salah Baouia le médecin poète et moudjahid martyr).

Par ailleurs, le prix du "meilleur livre" dans la catégorie "Etudes et pensée" a été adjugé au Pr Ali Anabezia, professeur d'histoire contemporaine au département d'Histoire de l'université d'El Oued pour son ouvrage sur les expéditions françaises à Oued Souf.

Le prix du meilleur livre universitaire a été décerné au Dr Bilal Bouteraa, maître de conférence au département de sociologie de l'université d'El Oued pour son ouvrage "l'éducation environnementale dans les programmes d'enseignement", tandis que le prix du meilleur livre créatif a été adjugé au Dr Abdelrachid Hemissi, enseignant au département de littérature et langue arabe pour son oeuvre "Maoussim El Ouadjâa".

Le prix du meilleur soutien à la lecture est revenu à l'étudiante et romancière "Warda Ayiaa" pour son roman "Idlib", une fiction qui raconte la tragédie des syriens.

Organisée annuellement dans le cadre de la célébration de l’anniversaire d’ouverture de la bibliothèque d’El-Oued, cette manifestation culturelle "la Bosse d’Or", qui est à sa 7ème édition, s’assigne comme objectifs la consécration de l’acte "Lire" en milieu de la société, notamment chez les jeunes générations, a indiqué le directeur de la bibliothèque principale publique, Tidjani Tama.