MDN : Un troisième terroriste capturé à Skikda

Un troisième terroriste a été capturé mercredi soir par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité d'Oued D'khil, commune de Oued Z'hour, dans la Wilaya de Skikda, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité de l'opération menée, hier, dans la localité d'Oued D'khil, commune de Oued Z'hour, daïra de Ouled Atia, Wilaya de Skikda/5e RM, ayant permis l'arrestation de deux terroristes accompagnés d'un nombre de femmes et d'enfants, et la récupération d'armes à feu, un détachement de l'ANP a capturé, ce soir 1er janvier 2020, suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la même zone, un troisième terroriste", précise le communiqué.

"Il s'agit en l'occurrence du terroriste +Filali Ali+ dit +Abou El-Haitham+, qui avait rallié les groupes terroristes avec son père le terroriste +Filali Khoudja+ en 1994 à l'âge de dix ans", souligne la même source.

Lors de cette opération, un (1) pistolet mitrailleur de type kalachnikov, deux (2) chargeurs garnis de munitions et deux (2) grenades ont été saisis, ajoute le communiqué.

"Ainsi, le bilan de cette opération toujours en cours s'élève à l'arrestation de trois (3) terroristes accompagnés de six (6) femmes et (6) enfants et la saisie de trois (3) armes à feu et une quantité de munitions", conclut la même source.