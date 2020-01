Accidents de la route : 11 morts et 30 blessés en 24 heures

Onze personnes ont été tuées et 30 autres ont été blessées dans 7 accidents de la route survenus durant les dernières 24 heures à travers le pays, signale un bilan établi, mercredi, par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été constaté à Ghardaïa où six morts et un blessé ont été relévés à la suite d'une collision entre un véhicule léger et un camion, dans la commune d'El Grara.

La même source ajoute qu'un autre accident grave a eu lieu dans la région de Biskra causant la mort de trois personnes par suite d'une collision entre deux véhicules légers, au niveau de la commune d'El Aghrous, dans la daïra de Foughala.

Les agents de la Protection civile sont, par ailleurs, intervenus pour prêter assistance à 24 personnes incommodées par du monoxyde de carbone à Constantine, Djelfa,Tlemcen, M'Sila, Tébessa et Bouira, dont l'une a succombé à Sétif.