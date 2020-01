Coupe d’Algérie - 16es de finale : une première partie sans surprise

La logique a été scrupuleusement respectée lors de la première partie des 16es de finale de la Coupe d’Algérie jouée ce jeudi. Une première manche marquée par la qualification en 8es de finale de l’USM Bel Abbès, de l’ASO Chlef, de l’USM Annaba et du MC Oran.

Les quatre premières rencontres des 16es de finale n’ont pas connu de surprise. Alors que les amateurs de Dame Coupe d’attendaient à voir la hiérarchie se faire bousculer, la réalité du terrain a eu le dernier mot.

Premier à passer en 8es de finale, l’USM Bel Abbès (Ligue 1) a composté son billet sur le terrain du SC Méchria (02), formation de l’Inter-Régions (D4). Pour sa part, le MC Oran (Ligue 1) a déroulé chez lui face à l’ARB Ghris (3-1), autre pensionnaire de l’Inter-Régions (D4), alors que l’ASO Chlef a joué avec le feu lors de la réception de IRB Boumedfaâ (3-1), locataire de l’Inter-Régions (D4) aussi.

En effet, les Chélifiens ont été les premiers à ouvrir le score à la 29e minute par Arab avant de voir les l’IRBM niveler la marque à la 68e minute par l’entremise de Meziane. Forcés d’aller vers les prolongations, les protégés de Samir Zaoui se sont rattrapés en reprnant l’avantage par Fellahi (108’) avant de corser l’addition par Arab (120’), auteur d’un doublé.

Quant à l’USM Annaba (Ligue 2), les Tuniques Rouge ont surclassé le CR Village-Moussa (2-0), sociétaire de la Division nationale amateur (D3).

La suite ce samedi

La seconde partie de ces 16es de finale aura lieu ce samedi avec cinq matchs au programme, dont un certain Olympique Médéa - CR Belouizdad. Si le Chabab, tenant du trophée, a passé les 32es de finale sans grandes difficultés, cette seconde sortie dans l’épreuve populaire sera une toute autre histoire notamment après le départ de son entraineur Abdelkader Amrani.

Pour ce qui est des autres parties, elles auront lieu entre le dimanche 5 janvier et le mardi 4 février.

A noter que deux rencontres des 32es de finale n’ont pas encore été jouées. Il s’agit de AS Aïn M'lila - JS Kabylie et USM Alger - USM Khenchela. Programmés pour le dimanche 05 janvier prochain, le premier match aura lieu à 14h00, alors que le second se déroulera à 16h00.

Résultats partiels des 16es de finale : ASO Chlef - IRB Boumedfaâ 3 - 1 AP SC Mecheria - USM Bel Abbès 0 - 2 USM Annaba - CR Village-Moussa 2 - 0 MC Oran - ARB Ghriss 3 - 1 Samedi 4 janvier : Amel Boussaâda - CR Zaouia 14h00 ES Guelma - MSP Batna 14h00 Olympique Médéa - CR Belouizdad 14h00 AB Chelghoum Laïd - ES Sétif 14h00 CA Bordj Bou Arréridj - AS Khroub 15h00 Dimanche 5 janvier : SA Marsa - US Biskra 14h00 RC Arbaâ - NA Husseïn Dey 14h00 CS Constantine - JS Saoura 16h00 Jeudi 23 janvier : WA Boufarik - MC Alger 14h00 Mercredi 29 janvier : Paradou AC - MCB El Bayadh 14h00 Mardi 4 février : CRB Adrar - AS Aïn M'lila / JS Kabylie 14h00 ASM Oran - USM Alger / USM Khenchela 14h00

