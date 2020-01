Cinq morts et 15 blessés dans deux accidents de la circulation Constantine et Alger en moins de 24 heures

Cinq personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont été blessés survenus dans deux accidents de la circulation séparés à la zone industrielle de Constantine et à la gare Caroubier d’Alger a annoncé vendredi auprès des services de la Protection civile.

Deux personnes ont péri et 11 autres ont été blessés à la zone industrielle de Constantine. Les éléments de la Protection civile de l’unité secondaire Sissaoui Slimane et ceux des postes avancés Moncef Abderahmane, kaddour Boumedous et Bab El kantara sont intervenus vendredi matin pour secourir les victimes d’une collision entre un véhicule touristique et un autre utilitaire qui a engendré la chute d’un des véhicules depuis un pont à la zone industrielle Palma, a précisé la même source.

Les victimes décédées sont une sexagénaire et un nourrisson de deux ans et les blessés à des degrés divers sont âgés entre 5 et 57 ans, a-t-on encore détaillé soulignant qu’ils ont été évacués au CHU-Benbadis après les premiers secours sur place.

Trois (03) morts et 4 blessés à proximité de la gare routière de Caroubier

Par ailleurs, trois personnes (3) ont trouvé la mort et 4 autres ont été blessées dans un accident de la circulation enregistré à proximité de la gare routière de Caroubier (Alger), ont indiqué, jeudi, les services de la protection civile de la wilaya.

L'accident est survenu aux environs de 20h06 suite à la collision de deux véhicules touristiques au niveau de la voie express à proximité de la gare routière de Caroubier (Alger), entrainant la mort de 3 personnes, en sus de 4 autres blessées, a indiqué le lieutenant Khaled Ben Khalfallah, chargé de l'information à la protection civile.

Les dépouilles des trois victimes (âgés entre 23 et 32 ans) ont été transférées vers la morgue du CHU Mustapha Pacha, tandis que les 4 autres personnes blessées (âgés entre 18 et 64 ans) ont été évacuées vers les urgences du même établissement sanitaire, a-t-il ajouté.

Le lieutenant Ben Khalfallah a fait savoir que 3 ambulances et un camion anti-incendie ont été mobilisés par les services de la protection civile, en attendant les résultats de l'enquête ouverte en vue de déterminer les causes de cet accident.