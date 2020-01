Coupe arabe – Quart de finale (aller) : le MC Alger à l'épreuve du Raja Casablanca

Le Mouloudia d’Alger tentera de franchir un cap vers la qualification pour les demi-finales de la Coupe arabe des clubs lors de la réception du Raja Casablanca (Maroc), à l’occasion de la manche aller des quarts de finale prévue ce samedi (20h00) au stade Mustapha Tchaker (Blida).

Dernier qualifié pour les quarts de finale, après avoir sortie les Irakiens d'Al-Quwa Al-Jawiya aux tirs au but, le MCA est appelé à revoir sa copie car il aura en face de lui un sérieux client.

"Ce sera probablement du 50-50"

De l’avis de l’entraineur du MCA, Mohamed Mekhazni, les deux protagonistes partent à chances égales dans ce derby Maghrébin. « Ce sera probablement du 50-50. De plus, je suis persuadé que la qualification se jouera sur l'ensemble des deux matchs », a déclaré Mekhazni lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match tenue ce vendredi après-midi au stade du 5 Juillet 1962 (Alger).

"Si on arrive à passer ce tour, ce sera une première historique pour le club, car le Mouloudia n'a jamais réussi à atteindre les demi-finales de l'épreuve. La chance de changer la donne se présentera ce samedi, il ne faudra pas la rater", a-t-il ajouté.

Ne voulant pas trop mettre la pression sur ses protégés, Mekhazni a indiqué que "La qualification se jouera sur l'ensemble des deux matchs et pas seulement sur celui de samedi", ajoutant que "le Mouloudia jouera en gardant à l'esprit le fait qu'il pourrait être amené à arracher son billet pour les demies à Casablanca".

Azzi d’attaque, Belkheir et Derardja hors service

Côté effectif, les Vert et Rouge seront amoindris par l’absence de l'attaquant Abdennour Belkheir et le milieu offensif Walid Derardja. Ces derniers sont jugés « inaptes » pour le service, en revanche le coach du doyen pourra compter sur le défenseur Ayoub Azzi. Pour Mekhazni, le retour de Azzi est une très bonne nouvelle car il peut « apporter un plus non négligeable à l'arrière garde mouloudéenne, de part son expérience et sa rigueur ».

Si le MCA compte deux absences de marque, son adversaire n’est épargné par les défections également. En effet, le milieu de terrain du Raja Ayoub Nanah est forfait.

Outre Nanah, le driver de la formation marocaine, Jamal Sellami, devra aussi composer sans trois autres titulaires, à savoir, Badr Banoun, Hamid Aheddad et Fabrice N'Ga.

Adel Al Naqbi au sifflet

Pour ce qui est du referee de cette partie, l'Union arabe de football (UAFA) a désigné l'arbitre international émirati Adel Al Naqbi. Il sera secondé par ses compatriotes Ahmed Saeed Alrashadi et Ali Rashid Mohamed Al Nuaïmi, alors que le quatrième arbitre est l'Egyptien Mohamed Maârouf.

A noter que ce match verra l'utilisation pour la première fois de l'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Une tâche confiée à l'Egyptien Gehad Grisha.

Radio Algérie