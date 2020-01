Accidents de la route : 10 morts et 42 blessés en 60 heures

Sept (7) personnes sont mortes et 41 autres ont été blessées dans 9 accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi samedi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Constantine où deux (2) personnes sont décédées et 11 autres ont été blessées suite au renversement d'un véhicule survenu au niveau de la zone industrielle Balma dans la commune de Constantine, précise la même source.

Oran : deux morts dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort suite à un accident de la circulation, survenu samedi après midi au sud d’Oran, selon les services de la protection civile.

Il s’agit d’une collision qui s’est produite au niveau de la RN 4, près de l’entrée de la commune d’Oued Tlélet (Sud d’ Oran), entre une voiture et un camion.

Celui-ci n’était pas sur le lieu, lorsque les services de la protection civile étaient arrivés sur place et pendant que la voiture brulait.

Cet accident a couté la vie d’une femme âgée de 40 ans et une fillette de 6 ans, affectées par les brulures ayant touché toutes les parties de leurs corps, indique-t-on de même source, ajoutant que les services compétents ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.

Laghouat : un mort et un blessé dans un accident de la route

Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée dans un accident de la circulation survenu samedi à Laghouat, a-t-on appris auprès de la Protection civile (PC).

L’accident s’est produit sur la route nationale RN-23, sur le tronçon reliant Aflou et Laghouat, précisément dans la région Oued-Meska, suite à une collision entre un véhicule utilitaire (en dépassement dangereux) et un camion-citerne venant de sens inverse, causant la mort sur le coup du chauffeur du véhicule et des blessures à une autre personne, selon la même source .

Le corps de la victime (37 ans) a été déposé à la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Hmida Benadjila de Laghouat où a été également évacué le blessé.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 9 incendies notamment urbains et industriels au niveau de plusieurs wilayas du pays ayant causé des brûlures légères à une personne à Alger, à deux autres à El Tarf et des brûlures au premier degrés à 2 personnes à Skikda.