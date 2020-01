Deux terroristes abattus à Tipasa

Deux terroristes ont été abattus et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil à lunette et une quantité de munitions saisis dimanche à Tipasa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de ratissage et de fouille dans la forêt de Taghzout Ahcen, commune de Messelmoune, wilaya de Tipaza/1èreRM, un détachement de l'ANP a abattu, ce matin 05 janvier 2020, deux (2) terroristes et saisi un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un (1) fusil à lunette et une quantité de munitions", précise la même source.

Le MDN souligne que cette opération, "qui est toujours en cours, vient renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l'ANP, et dénote de leur permanente veille et disponibilité, à travers le pays, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité".