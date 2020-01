Coupe d’Algérie – 16es de finale (3e partie) : l’USB et le CSC enchantent, le NAHD et la JSS déchantent

La troisième partie des 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football, jouée ce dimanche, a été fatale pour le NA Hussein Dey et pour la JS Saoura. Les Sang et Or ont été éliminés par le RC Arbaâ (1-0), alors que les Sudistes se sont inclinés à domicile face au CS Constantine (1-2).

Le dernier qualifié du jour a pour nom l’US Biskra. Les gars des Zibans ont validé leur billet aux dépens du CSA Marsa (0-1), pensionnaire de Régionale 2 (D5).