Les DAB bancaires désormais accessibles à la carte Edahabia d’Algérie Poste

Edahabia, la carte électronique d'Algérie Poste, est devenue interopérable avec le réseau bancaire, à partir du dimanche 5 janvier 2020.

Dès lors, les clients d’Algérie Poste, détenteurs d’Edahabia, peuvent utiliser les distributeurs automatiques de billets (DAB) des banques pour retirer de l’argent. La carte peut servir également à payer ses achats au niveau des commerces dotés de terminaux de paiement électronique (TPE).

Selon Imène Toumi, directrice centrale des communications et des relations internationales à Algérie Poste, l’interopérabilité de la carte Edahabia « permet d’effectuer des opérations de retrait d’argent au niveau des guichets automatiques d’Algérie Poste et des banques et de payer ses achats via les Terminaux de paiement électroniques ».

De son côté, Abderrahmane Benkhalfa, ancien ministre des Finances, estime que « le retrait d’argent hors guichet permet un confort des clients et aussi de diminuer l’afflux sur les guichets à la veille des fêtes et à la fin des mois ».