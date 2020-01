Cross-country : le calendrier du Challenge national modifié

La Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) a procédé à quelques changements au niveau du calendrier du Challenge national de cross-country. Ces modifications interviennent à la suite des demandes formulées par les différentes ligues de wilaya.

Annulé dans un premier temps pour « faute de moyen », le cross « La Révolution » qui devait avoir lieu le 30 novembre 2019 à Djelfa revient dans le calendrier. En effet, ce qui devait être la première étape du Challenge national de cross-country sera finalement la dernière, car elle a été reprogrammée pour 22 février prochain.

De leur côté, les challenges « Bouzid Saâl » et « Chelda Boulanouar » ne sont plus jumelés. Prévus respectivement à Sétif et à Tlemcen, le premier aura lieu le 25 janvier, alors que le second se tiendra le 15 février.

Outre ces challenges, la FAA a modifié également la date du déroulement du championnat national, catégories U18, U20 et seniors (messieurs et dames). Programmée à Oran, cette compétition a été décalée du 15 au 29 février.

Concernant le championnat d'Afrique de cross-country, il aura lieu au mois d'avril prochain et sera ouvert aux catégories des moins de 20 ans et des seniors.

Pour rappel, quatre challenges se sont disputés depuis le coup d’envoi de la saison 2019-2020. Le dernier en date s’est déroulé samedi à Chlef avec le traditionnel cross « Ahmed Klouch » reporté par Ali Grine (CREPSM) et Riham Sennani (PC Alger).

Programme de la suite de la saison :

5e étape (11.01.2020) : Challenge « Les Ruines Romaines » à Batna

6e étape (18.01.2020) : Challenge « Abderrezak Seghouani » à Alger

7e étape (25.01.2020) : Challenge « Saal Bouzid » à Sétif

8e étape (01.02.2020) : Challenge « Said Cherdioui » à Tizi Ouzou

9e étape (08.02.2010) : Challenge « Amor Benhabiles » à Constantine

10e étape (15.02.2020) : Challenge « Chelda Boulanouar » à Tlemcen

11e étape (22.02.2020) : Challenge « La Révolution » à Djelfa

29.02.2020 : Championnat national

Radio Algérie