Tebboune : L'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens implique la reconsidération du système de gouvernance

"L'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens et citoyennes implique la reconsidération du système de gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution, pierre angulaire de l'édification de la nouvelle République, ainsi que certains textes de loi importants, à l'instar de la loi organique relative au régime électoral", a indiqué le Président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue sous sa présidence.

A ce propos, le chef de l'Etat a mis en avant l'importance de "la moralisation de la vie politique à travers la consécration de la séparation de l'argent et de la politique outre la lutte contre la médiocrité dans la gestion", soulignant que "la nouvelle République doit focaliser sur l'instauration de l'Etat de droit qui garantit l'indépendance de la justice et la promotion de la véritable démocratie participative, favorisant l'épanouissement social et politique".

Par ailleurs, le Président Tebboune a instruit les membres du Gouvernement d'être à l'écoute "des préoccupations et besoins des citoyens en adoptant le dialogue et la concertation, et de veiller scrupuleusement à demeurer au service de l'Etat et du peuple".

Ceci ne saurait être atteint qu'en faisant montre "du comportement exemplaire requis et de la profonde foi en le devoir de préservation du denier public, la lutte contre les comportements bureaucratiques et le respect des engagements de l'Etat", a soutenu le chef de l'Etat, précisant qu'il s'agit de "redresser la situation générale du pays à travers le rétablissement de l'autorité de l'Etat et le recouvrement de la confiance des citoyens".

L'Algérie s'oppose fermement à toute tentative d'ingérence dans ses affaires nationales

Le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, dimanche, que l'Algérie s'opposait "fermement" à toute tentative d'ingérence dans ses affaires nationales, rappelant "les principes sous-tendant ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région et à travers le Monde".

Intervenant lors de la réunion du Conseil des ministres, le Président de la République a déclaré que "l'Algérie ne doit aucunement dévier de ses devoirs de solidarité et de bon voisinage, qu'elle continuera à promouvoir à travers une coopération visant la réalisation d'une complémentarité régionale au mieux des intérêts de toutes les parties".

"L'Algérie qui se refuse toute immixtion dans les affaires des autres pays s'oppose fermement à toute tentative d'ingérence dans ses affaires nationales, des principes qui sous-tendent ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région, le Maghreb arabe, l'Afrique et à travers le Monde", a ajouté le chef de l'Etat, qui a réitéré en outre le soutien constant de l'Algérie aux causes justes, notamment la cause palestinienne et la question du Sahara occidental.

Evoquant l'environnement régional et international complexe, "théâtre aujourd'hui de grandes manœuvres géopolitiques et terrain d'imbrication de facteurs de menace et d'instabilité, Le Président Tebboune a mis en avant l'importance de "tirer les principaux enseignements au plan stratégique afin de mieux anticiper les répercussions de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région sur notre sécurité nationale".

"Notre diplomatie doit montrer au Monde l'image de la nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capacités et en son avenir, une Algérie fière de son passé et de ses réalisations et consciente des difficultés auxquelles elle est confrontée tout en étant déterminée à les surmonter", a ajouté le chef de l'Etat.

Le Président Tebboune met en avant l'impérative révision du système éducatif dans son volet pédagogique

Lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé, le Président de la République a mis en avant "l'impérative révision du système éducatif dans son volet pédagogique avec un allègement des programmes scolaires, tout en accordant une place importante aux activités sportives et culturelles".

Président Tebboune: Adopter un modèle économique diversifié et affranchi des entraves bureaucratiques

Un modèle économique affranchi des entraves bureaucratiques, qui génère la richesse et absorbe le chômage, notamment parmi les jeunes et qui soit à même de garantir la sécurité alimentaire pour mettre les Algériens à l'abri de la dépendance de l'extérieur", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Pour le Président de la République, ce modèle permettra de libérer l'économie nationale de la dépendance aux hydrocarbures, essentiellement à travers l'encouragement des énergies alternatives et renouvelables avec pour objectif l'exportation, la consolidation de la présence sur le marché énergétique et la relance des grands projets d'exportation de l'énergie renouvelable.

Dans ses orientations aux membres du Gouvernement, le chef de l'Etat a souligné "la nécessité d'un plan d'urgence pour le développement de l'agriculture, notamment saharienne, de l'industrie agroalimentaire et de la pêche outre la relance du secteur du tourisme, tous sources de richesse pour peu que l'appui nécessaire leur soit accordé".

Par ailleurs, le Président de la République a insisté sur "l'impératif d'une réforme profonde de notre système fiscal avec tout ce qui en découle en termes de réglementation des incitations fiscales au profit des entreprises, notamment des startup et PME, en veillant à l'allègement de l'imposition des entreprises génératrices d'emplois".

Le Président Tebboune a souligné, en outre, l'impératif d'accorder la priorité absolue et l'attention nécessaire au volet social afin de hisser le niveau de vie du citoyen algérien.

"L'Etat sera aux côtés des classes moyenne et vulnérable de la société pour leur offrir une vie digne et augmenter le pouvoir d'achat de tous les citoyens, avec suppression de l'imposition des faibles revenus", a-t-il soutenu.

Promotion de la santé, de l'enseignement, de la culture, de l'information et des sports

Le chef de l'Etat a mis en avant, également, la nécessité d'un plan sanitaire intégré garantissant les soins adéquats aux citoyens avec l'examen de la manière d'augmenter la part du secteur de la santé dans le produit intérieur brut (PIB) en vue de construire des Centres hospitaliers et de nouveaux Centres hospitalo-universitaires répondant aux standards internationaux et d'améliorer les infrastructures existantes.

Le Président de la République a insisté, dans ses orientations au Gouvernement, sur l'importance d'établir un lien entre l'université et le monde du travail afin qu'elle soit "la locomotive de l'édification d'une économie nationale solide, qu'il s'agisse de l'économie traditionnelle ou du savoir, et ce à travers la création de pôles d'excellence universitaires".

Concernant le système éducatif, le chef de l'Etat a souligné l'impérative révision du volet pédagogique avec un allègement des programmes scolaires, tout en accordant une place importante aux activités sportives et culturelles.

Tout en insistant sur l'élément culturel, le Président de la République a estimé nécessaire de dédier aux artistes des espaces à même de valoriser la profession et promouvoir son rôle, en veillant au développement de l'industrie cinématographique qui favorise l'émergence des talents.

Il s'agit également d'engager une réflexion sur la possibilité de promouvoir la formation artistique et culturelle afin d'encourager les talents, de renouveler les élites et d'accorder des avantages fiscaux pour le développement de la production culturelle, cinématographique et intellectuelle, outre la prise en charge de la situation sociale de l'artiste.

Dans le domaine de l'information, le Président Tebboune a enjoint le Gouvernement de réunir toutes les conditions adéquates au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes, en garantissant le soutien et l'encouragement nécessaires et indispensables à une pratique médiatique responsable dans le cadre de la liberté, une liberté qui n'a de limites que la loi, l'éthique et la morale, outre la consolidation de la liberté de la presse, de la créativité et du rôle de la presse électronique.

