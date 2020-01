Riyad Mahrez sacré meilleur joueur maghrébin de l’année 2019

Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur maghrébin de l'année 2019 à l’issue du sondage du magazine « France Football », rapporte ce lundi le média français.

Jamais deux sans trois pour Magic Marez. Après 2015 et 2016, le capitaine des Verts vient d’être choisi par les internautes, après plus de 45 000 votes, comme le meilleur joueur maghrébin pour la troisième année.

Un sacre empalement mérité pour l’international algérien qui a pratiquement tout gagné durant l’année 2019. En effet, le Citizen a réalisé une saison qui frôle la perfection avec Manchester City en remportant le championnat d’Angleterre, la FA Cup, la League Cup ainsi que la Community Shield. Seule la prestigieuse Ligue des champions d’Europe manque au palmarès de Man City.

Outre ses performances en club, Mahrez a également brillé de mille feux avec le Onze d’Algérie. El Capitano a été l’un des grands artisans de la consécration de l’Algérie en Coupe d’Afrique des nations.

Classé 10e du Ballon d’Or France Football, l’ex-joueur de Leicester City est également en lice pour le titre de meilleur joueur africain. Mahrez, qui a déjà été sacré en 2016, est en compétition avec l’Egyptien, Ahmed Salah, et le Sénégalais, Sadio Mané. Le vainqueur du Ballon d’Or Africain sera connu à l’issue de la cérémonie organisée par la Confédération Africaine de football (CAF) ce mardi soir à Hurghada (Egypte).

Bensebaïni à la 3e place

Ainsi, l’Algérien succède au Tunisien Anice Badri. Il devance au podium le Marocain Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) et l’autre Algérien, Ramy Bensebaïni.

Tout comme Mahrez, Bensebaïni a été pour beaucoup dans le couronnement de l’Algérie en Egypte. Le défenseur de la formation allemande du Borussia Monchengladbach est en train de réaliser de bonnes choses avec « Les Poulains ». L’ancien sociétaire du Paradou AC a d’ailleurs était élu joueur du mois de décembre par les supporters du Borussia Monchengladbach.

À l’instar de Mahrez, Islam Slimani et Yacine Brahimi ont également reçu cette distinction. Le premier en 2013, lors de la première édition, et le second en 2014.

